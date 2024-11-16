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Видео: Дрэймонд Грин послал судью после удаления в матче НБА

Видео: Дрэймонд Грин послал судью после удаления в матче НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) послал судью, после того как был удалён за два технических фола.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грин захватил ногу центрового «Мемфис Гриззлиз» Зака Иди, уронив его на паркет. За это игрок «Голден Стэйт» получил первое техническое замечание, второй же фол Дрэймонд заработал за разговоры с судьями в концовке встречи. Когда форвард покидал паркет, то сказал в адрес судьи: «Пошёл ты».

«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом» со счётом 123:118. «Воины» занимают второе место в Западной конференции, уступая лишь «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 18, Муди - 14, Уиггинс - 13, Грин - 13, Карри - 13, Подзиемски - 11, Джексон-Дэвис - 9, Куминга - 8, Андерсон - 8, Уотерс III - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 2, Спенсер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 32, Бейн - 18, Уэллс - 16, Иди - 14, Уильямс Мл. - 9, Смарт - 9, Ларэвиа - 7, Альдама - 4, Пиппен Мл. - 3, Кеннард - 2, Кларк - 2, Хафф - 2, Кончар
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