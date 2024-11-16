Видео: Дрэймонд Грин послал судью после удаления в матче НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) послал судью, после того как был удалён за два технических фола.

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Грин захватил ногу центрового «Мемфис Гриззлиз» Зака Иди, уронив его на паркет. За это игрок «Голден Стэйт» получил первое техническое замечание, второй же фол Дрэймонд заработал за разговоры с судьями в концовке встречи. Когда форвард покидал паркет, то сказал в адрес судьи: «Пошёл ты».

«Голден Стэйт» одержал победу над «Мемфисом» со счётом 123:118. «Воины» занимают второе место в Западной конференции, уступая лишь «Оклахома-Сити Тандер».