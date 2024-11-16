Чемпион НБА призвал «Оклахому» подписать с ним контракт после травмы Холмгрена

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард обратился к руководству «Оклахома-Сити Тандер» после травмы их звезды Чета Холмгрена. Чет получил перелом правой подвздошной кости бедра и пропустит примерно 8-10 недель.

«Оклахома», мальчики, я готов. Что происходит? Вам всем нужен центровой. Вам нужен опытный ветеран. Вам нужен кто-то, кто принесёт немного энергии. Мне тоже нечего делать!

Я только что закончил в танцах. Я бы пошёл в «Оклахому» прямо сейчас. Дайте мне двухлетний контракт, позвольте мне закончить карьеру. И мы обеспечим вам чемпионство, и, возможно, даже не одно», — приводит слова Ховарда издание Sports Illustrated.

В 2022 году Ховард покинул НБА и ушёл играть в азиатских коллективах.