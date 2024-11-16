Шакил О'Нил исключил себя из списка лучших центровых и выбрал Николу Йокича

Легендарный американский игрок, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил отказался включать себя в рейтинг лучших центровых и вместо себя выбрал звезду «Денвер Наггетс» Николу Йокича.

«Я бы не стал сюда относить себя. Но люди оценивают талант по-разному. Статистика, конечно, один из ключевых аспектов, победы в лиге – другой. И у Николы всё есть. Я думаю, если он доберётся до трёх чемпионских титулов, он определённо будет в этом списке величайших центровых.

Но для меня он уже в этом списке, я бы не включил себя в этот рейтинг. Всегда нужно учитывать ребят, которые сделали меня тем, кто я есть, а это мистер Чемберлен и мистер Расселл», — приводит слова Шакила издание Fadeaway World.