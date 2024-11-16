Видео: зрелищный слэм-данк Энтони Эдвардса через Домантаса Сабониса

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в матче с «Сакраменто Кингз» реализовал красивейший слэм-данк с сопротивлением Домантаса Сабониса.

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«Миннесота» одержала победу над «Сакраменто» в овертайме со счётом 130:126 (ОТ). 23-летний Эдвардс набрал 36 очков, сделал пять подборов и две передачи. Разыгрывающий «королей» ДеАарон Фокс обновил рекорд результативности в сезоне-2024/2025, записав на свой счёт 60 очков. Ранее достижение принадлежало Яннису Адетокунбо, который в матче с «Детройт Пистонс» набрал 59 очков.