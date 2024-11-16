«Я играл как дерьмо». Леброн Джеймс категорически высказался о матче с «Сан-Антонио»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о собственной игре в матче внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс».

«Сегодня я играл как дерьмо. Я был не очень хорош, я имею в виду, что не имел никакого ритма, но мог делать другие вещи. Самое лучшее в моём выступлении — это то, что я могу не иметь ритма в атаке и всё равно оказывать влияние на игру, и сегодня я смог это сделать», – приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Напомним, 39-летний Леброн оформил четвёртый трипл-дабл подряд в НБА. Это самая продолжительная серия в карьере баскетболиста. В матче с «Сан-Антонио» (120:115) Джеймс набрал 15 очков, сделал 16 подборов и 12 передач.