Мама Бронни Джеймса Саванна рассказала, как почти подралась с фанатом

Саванна Джеймс, являющаяся матерью игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса и женой Леброна Джеймса, рассказала, как почти подралась с фанатом на трибунах во времена, когда Бронни играл за колледж.

«Да, это короткая история: когда у меня на руках была маленькая Жури [Джеймс], я собралась пойти и попытаться сразиться с мужчиной, который толкнул Бронни в игре. Всегда говорили, что нужно быть взрослым и разговаривать с людьми в лоб? Я маршировала по трибунам с Жури, маленькой крошечной Жури.

Что мне делать? Я подошла к нему и говорю: «Ты толкнул моего сына? Это то, что мы делаем, находясь на этой игре?» Он заявил: «О, нет, я не толкал твоего сына!» Я назвала его сумасшедшим за то, что он делает на игре. Это странно, но да, ладно», — приводит слова Саванны издание Sports Illustrated.