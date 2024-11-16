Крис Пол стал третьим игроком в истории НБА, кто преодолел порог в 12 тыс. передач

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кому удалось достигнуть отметки в 12 000 передач в профессиональной карьере.

Ранее лишь Джейсон Кидд (12 091) и Джон Стоктон (15 806) перешагивали порог 12 тыс. передач за карьеру. В матче внутрисезонного турнира НБА «Сан-Антонио» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 115:120. Пол набрал 11 очков, сделал два подбора и 11 передач. Если Криса в этом сезоне обойдут стороной травмы, то разыгрывающий в скором времени станет вторым в списке лучших по передачам в истории НБА.

На данный момент «Сан-Антонио» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.