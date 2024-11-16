Никола Йокич превосходит трёх легенд НБА по ключевым показателям

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опережает лучшие показатели Шакила О’Нила по набору очков, Тима Данкана по количеству подборов и Стива Нэша по передачам.

По информации статистического портала NBA Crazy Stats, Йокич набирает в среднем 29,7 очка, а О’Нил в свой лучший сезон в лиге набирал 29,6 очка. Никола записывает на свой счёт 13,7 подбора, топовый показатель Данкана за всё время в НБА – 12,9. Статистика Джокера по передачам – 11,7 в среднем, а лучший сезон Нэша –11,6 передачи.

На данный момент «Денвер» находится на шестом месте Западной конференции с семью победами при четырёх поражениях.