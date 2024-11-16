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Бывший тренер НБА высказался о расширении лиги

Бывший тренер НБА высказался о расширении лиги
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Бывший тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Карл высказался насчёт того, в каком городе необходимо возродить баскетбольную команду в связи с возможным расширением лиги.

«Слишком много факторов говорит о том, что нужно вернуть команду в Сиэтл», – приводит слова Джорджа Карла The Athletic.

73-летний Карл с 2016 года не работает в НБА. За свою продолжительную карьеру (начинал в 1984) американский тренер успел поработать с «Кливленд Кавальерс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Милуоки Бакс», «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз», мадридским «Реалом» и «Сиэтл Суперсоникс» в период с 1992 по 1998 год.

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