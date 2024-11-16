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Стефен Карри назвал стартовую пятёрку мечты, не включив в неё Коби Брайанта и Мэджика

Стефен Карри назвал стартовую пятёрку мечты, не включив в неё Коби Брайанта и Мэджика
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36-летний американский звёздный баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и являющийся четырёхкратным чемпионом лиги, составил стартовую пятёрку своей мечты, не включив в неё Коби Брайанта и Мэджика Джонсона.

«Шакил [О'Нил] в центре, Тим Данкан на четвёртой позиции [тяжёлого форварда], Леброн в тройке [лёгкий форвард], Майкл [Джордан] на второй позиции атакующего защитника и я на разыгрывающем», — приводит слова Стефена издание Hoopshype.

Ранее легендарный пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал боксёрский поединок Майкла Тайсона и Джейка Пола.

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