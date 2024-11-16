«Классические трупы». Известный журналист — о белых американских центровых в НБА

Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс затронул тему белых американских центровых в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«За последние 20 лет я так настрадался из-за того, что в лотерею отбирают белых американских центровых ростом 210 см и выше. Я могу показать вам, что они были ужасны. Знаете почему? Потому что они классические трупы. Всё что у них есть, – это рост 210 см, но они не умеют играть в баскетбол.

Вы помните Мейерса Леонарда? Это тот, с кем у меня были проблемы в день драфта, потому что ходили слухи, что он уйдёт в конце лотереи, я сказал: «Нет, это очень плохая идея». Тогда я сообщил в эфире, что это потому, что он белый и американец.

Европейские центровые хороши, но суть в том, что белые американские центровые были катастрофой, пока я не увидел видео с этим парнем из Миннесоты… Этот парень по имени Холмгрен, он мог быстро прыгать, он был высоким и худым, но он мог бегать. Его бросок — учебник, чистый и красивый бросок, вы не могли бы научить ребёнка лучше. И он бросает так, как он хочет, с уверенностью. Я говорю: «Эй, этот парень умеет играть». И «Тандер» в итоге заполучили его», – приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.