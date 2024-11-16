Четвёртый трипл-дабл Леброна стал рекордным для всех форвардов в истории лиги

В ночь на 16 ноября четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оформил свой четвёртый трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025 в игре с «Сан-Антонио Спёрс».

Леброн Джеймс впервые в своей карьере оформил четыре подряд трипл-дабла и стал первым игроком в истории лиги, выступающим на позиции форварда, оформившим столько трипл-даблов кряду.

На счету Леброна в игре с «Сан-Антонио» 15 очков, 16 подборов и 12 передач. В матче он также совершил один перехват и допустил семь потерь.

У «Лейкерс» на данный момент серия из четырёх побед подряд. Они занимают пятое место в Западной конференции.