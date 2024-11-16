Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четвёртый трипл-дабл Леброна стал рекордным для всех форвардов в истории лиги

Четвёртый трипл-дабл Леброна стал рекордным для всех форвардов в истории лиги
Комментарии

В ночь на 16 ноября четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оформил свой четвёртый трипл-дабл подряд в сезоне-2024/2025 в игре с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 120
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Касл - 22, Васселл - 15, Джонсон - 12, Пол - 11, Шампани - 10, Барнс - 8, Коллинс - 6, Брэнэм - 3, Уэсли, Сиссоко, Бэсси, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 40, Ривз - 19, Джеймс - 15, Кнехт - 14, Расселл - 13, Кристи - 11, Винсент - 6, Колоко - 2, Реддиш, Джеймс, Льюис, Траоре

Леброн Джеймс впервые в своей карьере оформил четыре подряд трипл-дабла и стал первым игроком в истории лиги, выступающим на позиции форварда, оформившим столько трипл-даблов кряду.

На счету Леброна в игре с «Сан-Антонио» 15 очков, 16 подборов и 12 передач. В матче он также совершил один перехват и допустил семь потерь.

У «Лейкерс» на данный момент серия из четырёх побед подряд. Они занимают пятое место в Западной конференции.

Материалы по теме
Стефен Карри назвал стартовую пятёрку мечты, не включив в неё Коби Брайанта и Мэджика
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android