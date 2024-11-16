Аналитик объяснил, почему будет рад завершению карьеры Леброна Джеймса

Американский телеведущий и аналитик Роб Паркер объяснил, почему будет рад завершению карьеры звёздного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я буду счастлив, когда Леброн завершит карьеру, потому что он оставался в лиге слишком долго. Когда ты играешь долго, люди устают говорить о тебе», — приводит слова Паркера канал Fox Sports.

Леброн проводит свой 22-й сезон в североамериканской лиге. За это время он стал четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком (MVP) финала НБА, четырёхкратным MVP регулярного сезона, самым результативным игроком сезона-2007/2008 и новичком года в сезоне-2003/2004. 13 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА.