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Аналитик объяснил, почему будет рад завершению карьеры Леброна Джеймса

Аналитик объяснил, почему будет рад завершению карьеры Леброна Джеймса
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Американский телеведущий и аналитик Роб Паркер объяснил, почему будет рад завершению карьеры звёздного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса, представляющего клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я буду счастлив, когда Леброн завершит карьеру, потому что он оставался в лиге слишком долго. Когда ты играешь долго, люди устают говорить о тебе», — приводит слова Паркера канал Fox Sports.

Леброн проводит свой 22-й сезон в североамериканской лиге. За это время он стал четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным самым ценным игроком (MVP) финала НБА, четырёхкратным MVP регулярного сезона, самым результативным игроком сезона-2007/2008 и новичком года в сезоне-2003/2004. 13 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА.

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