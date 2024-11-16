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Стефен Карри в ближайшее время может покорить новый рекорд, связанный с точностью бросков

Стефен Карри в ближайшее время может покорить новый рекорд, связанный с точностью бросков
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Четырёхкратный чемпион НБА и звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может покорить новый рекорд.

Стефен может стать самым возрастным игроком в истории североамериканской лиги, набирающим за матч 20+ очков при точности бросков (50% с игры, 40% трёхочковых попаданий и 90% реализация штрафных бросков) за один месяц.

В первой половине ноября Карри набирает в среднем 24,8 очка при точности бросков с игры в 50,5%, с трёхочковой линии — 44,4%, а штрафной бросок реализует с точностью в 92%.

Ранее Стефен составил свою стартовую пятёрку мечты из бывших и действующих игроков североамериканской лиги.

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