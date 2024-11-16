Стефен Карри опережает ближайшего преследователя на 1000+ реализованных трёхочковых

36-летний американский звёздный баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и являющийся четырёхкратным чемпионом лиги, Стефен Карри опережает своего ближайшего преследователя по количеству реализованных трёхочковых бросков более чем на 1000 попаданий.

У Карри на счету 4400 трёхочковых попаданий. У идущего на втором месте звёздного Джеймса Хардена из «Лос-Анджелес Клипперс» — 3391 попадание из-за дуги. Таким образом, разница между игроками составляет 1009 трёхочковых.

Ранее стало известно, что в ноябре Стефен Карри может покорить новый рекорд, став самым возрастным игроком, обладающим высоким процентом реализации бросков.