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Стефен Карри опережает ближайшего преследователя на 1000+ реализованных трёхочковых

Стефен Карри опережает ближайшего преследователя на 1000+ реализованных трёхочковых
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36-летний американский звёздный баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и являющийся четырёхкратным чемпионом лиги, Стефен Карри опережает своего ближайшего преследователя по количеству реализованных трёхочковых бросков более чем на 1000 попаданий.

У Карри на счету 4400 трёхочковых попаданий. У идущего на втором месте звёздного Джеймса Хардена из «Лос-Анджелес Клипперс» — 3391 попадание из-за дуги. Таким образом, разница между игроками составляет 1009 трёхочковых.

Ранее стало известно, что в ноябре Стефен Карри может покорить новый рекорд, став самым возрастным игроком, обладающим высоким процентом реализации бросков.

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