Дуайт Ховард предложил Шакилу О'Нилу провести бой, вдохновившись поединком Тайсон — Пол

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард предложил четырёхкратному чемпиону НБА Шакилу О'Нилу провести бой по боксу.

Сегодня Шакил вместе с сыном Майлзом присутствовал на поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном и бывшим блогером Джейком Полом. Вскоре Майлз в интервью рассказал об идее провести крупные боксёрские поединки между звёздами НБА и НФЛ (Национальная футбольная лига) по примеру боя Тайсон — Пол. Дуайт не оставил эти слова без внимания.

«Шак, как дела?🥊 Давай заработаем на хлеб 😂», — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).