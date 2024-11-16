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Дуайт Ховард предложил Шакилу О'Нилу провести бой, вдохновившись поединком Тайсон — Пол

Дуайт Ховард предложил Шакилу О'Нилу провести бой, вдохновившись поединком Тайсон — Пол
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард предложил четырёхкратному чемпиону НБА Шакилу О'Нилу провести бой по боксу.

Сегодня Шакил вместе с сыном Майлзом присутствовал на поединке между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном и бывшим блогером Джейком Полом. Вскоре Майлз в интервью рассказал об идее провести крупные боксёрские поединки между звёздами НБА и НФЛ (Национальная футбольная лига) по примеру боя Тайсон — Пол. Дуайт не оставил эти слова без внимания.

«Шак, как дела?🥊 Давай заработаем на хлеб 😂», — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).

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