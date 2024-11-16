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ЦСКА — Астана. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА – Астана, результат матча 16 ноября 2024, счет 110:50, Единая лига

ЦСКА с разницей в 60 очков разгромил «Астану» в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Астана». Встреча закончилась со счётом 110:50 (26:14, 32:11, 20:13, 32:12) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 50
Астана
Астана
ЦСКА: Уэйр - 24, Аврамович - 18, Астапкович - 16, Абдулбасиров - 15, Карпенко - 10, М'Бай - 7, Тримбл - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 4, Антонов - 3, Михайловский - 2, Джекири - 2
Астана: Утоми - 17, Айткали - 11, Десятников - 8, Оразбеков - 8, Сарсенгалиев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Исаенко

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Каспер Уэйр. На его счету 24 очка, а также три подбора и пять передач. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Дэниэл Утоми. Он набрал 17 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября примет дома «Парму». «Астана» в тот же день примет дома БК «Самара».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

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