ЦСКА с разницей в 60 очков разгромил «Астану» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались ЦСКА и «Астана». Встреча закончилась со счётом 110:50 (26:14, 32:11, 20:13, 32:12) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Каспер Уэйр. На его счету 24 очка, а также три подбора и пять передач. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал лёгкий форвард Дэниэл Утоми. Он набрал 17 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября примет дома «Парму». «Астана» в тот же день примет дома БК «Самара».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.