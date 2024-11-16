Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Астана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шарунас Ясикявичюс высказался об отсутствии игроков «Фенербахче» в составе сборной Турции

Шарунас Ясикявичюс высказался об отсутствии игроков «Фенербахче» в составе сборной Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс отреагировал на состав сборной Турции на предстоящие матчи ФИБА, в котором нет ни одного игрока его команды.

«Это не моё решение. Насколько я понимаю, в национальную команду поедет только Онуралп Битим. Я не знаю, связано ли это с жестом Эргина Атамана.

И всё же, как бы это сказать, иногда каждый может быть немного умнее», — приводит слова Ясикявичуса Eurohoops.

Напомним, ранее сообщалось, что БК «Фенербахче» не будет отправлять игроков в национальную команду из-за действий главного тренера «Панатинаикоса» и сборной Турции Эргина Атамана во время предсезонного матча. В том матче «Панатинаикос» победил «Галатасарай», и Эргин Атаман оказался в центре скандала, показав пальцами счёт 3:1 в сторону трибун, намекая на результат футбольного матча «Фенербахче» — «Галатасарай», сыгранного накануне, в котором победу одержал «Галатасарай».

Материалы по теме
«Фенербахче» на выезде победил «Жальгирис» в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android