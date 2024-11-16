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Шакил О'Нил заявил о намерении организовать боксёрские бои между игроками НБА и НФЛ

Шакил О'Нил заявил о намерении организовать боксёрские бои между игроками НБА и НФЛ
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил о намерении организовать боксёрские бои между игроками НБА и Национальной футбольной лиги (НФЛ). Также легендарный баскетболист рассказал, что сам будет готов выступить в таком поединке с четырёхкратным чемпионом НФЛ Робертом Гронковски.

«Мы с Гронком собираемся организовать матч-встречу по боксу между парнями из НБА и НФЛ. Будут участвовать или действующие, или бывшие игроки. Это не имеет значения. Это было бы весело. Мы с Гронком хорошие друзья. Он, кстати говоря, вызвал меня на бой. Гронк, давай устроим это шоу первыми. Люблю тебя», — приводит слова О'Нила портал Heavy.

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