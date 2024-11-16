Единая лига: результаты матчей 16 ноября
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Сегодня, 16 ноября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 16 ноября:
ЦСКА — «Астана» — 110:50.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 50
Астана
Астана
ЦСКА: Уэйр - 24, Аврамович - 18, Астапкович - 16, Абдулбасиров - 15, Карпенко - 10, М'Бай - 7, Тримбл - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 4, Антонов - 3, Михайловский - 2, Джекири - 2
Астана: Утоми - 17, Айткали - 11, Десятников - 8, Оразбеков - 8, Сарсенгалиев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Исаенко
Армейцы возглавляют Единую лигу в сезоне-2024/2025. За 14 проведённых матчей они одержали 13 побед. Казахстанский клуб является единственным коллективом в нынешнем розыгрыше, которой ни разу не побеждал. У «Астаны» 15 поражений и последнее место в таблице. В начале сезона «Астана» на домашней площадке уступила ЦСКА со счётом 48:91.
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