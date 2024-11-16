Единая лига: результаты матчей 16 ноября

Сегодня, 16 ноября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Результаты игр 16 ноября:

ЦСКА — «Астана» — 110:50.

Армейцы возглавляют Единую лигу в сезоне-2024/2025. За 14 проведённых матчей они одержали 13 побед. Казахстанский клуб является единственным коллективом в нынешнем розыгрыше, которой ни разу не побеждал. У «Астаны» 15 поражений и последнее место в таблице. В начале сезона «Астана» на домашней площадке уступила ЦСКА со счётом 48:91.