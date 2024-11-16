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Андреас Пистиолис оценил разгромную победу ЦСКА над «Астаной»

Андреас Пистиолис оценил разгромную победу ЦСКА над «Астаной»
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу своей команды над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 110:50. Пистиолис отметил, что его игроки хорошо настроились на матч и показали хороший баскетбол.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 50
Астана
Астана
ЦСКА: Уэйр - 24, Аврамович - 18, Астапкович - 16, Абдулбасиров - 15, Карпенко - 10, М'Бай - 7, Тримбл - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 4, Антонов - 3, Михайловский - 2, Джекири - 2
Астана: Утоми - 17, Айткали - 11, Десятников - 8, Оразбеков - 8, Сарсенгалиев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Исаенко

«Я удовлетворён настроем наших игроков. Они играли серьёзно, с большой энергией. В целом мы показали хороший баскетбол», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября примет дома «Парму». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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