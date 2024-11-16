Андреас Пистиолис оценил разгромную победу ЦСКА над «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу своей команды над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 110:50. Пистиолис отметил, что его игроки хорошо настроились на матч и показали хороший баскетбол.

«Я удовлетворён настроем наших игроков. Они играли серьёзно, с большой энергией. В целом мы показали хороший баскетбол», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября примет дома «Парму». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).