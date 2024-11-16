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Победа ЦСКА над «Астаной» стала третьей по величине в истории Единой лиги

Победа ЦСКА над «Астаной» стала третьей по величине в истории Единой лиги
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Сегодняшняя разгромная победа ЦСКА над «Астаной» стала третьей по величине в истории Единой лиги ВТБ. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА обыграл дома «Астану» с разницей в 60 очков. Встреча закончилась со счётом 110:50 (26:14, 32:11, 20:13, 32:12) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 50
Астана
Астана
ЦСКА: Уэйр - 24, Аврамович - 18, Астапкович - 16, Абдулбасиров - 15, Карпенко - 10, М'Бай - 7, Тримбл - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 4, Антонов - 3, Михайловский - 2, Джекири - 2
Астана: Утоми - 17, Айткали - 11, Десятников - 8, Оразбеков - 8, Сарсенгалиев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Исаенко

До абсолютного рекорда ЦСКА не хватило всего трёх очков. Рекорд принадлежит «Локомотиву-Кубань», который 9 октября 2014 года обыграл «Калев» с разницей в 63 очка – 114:51. На втором месте победа ЦСКА на «Пармой» со счётом 116:55. Всего же в 16-летней истории Единой лиги лишь шесть матчей закончились с разницей в 60 и более очков.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября примет дома «Парму». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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