Сегодняшняя разгромная победа ЦСКА над «Астаной» стала третьей по величине в истории Единой лиги ВТБ. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА обыграл дома «Астану» с разницей в 60 очков. Встреча закончилась со счётом 110:50 (26:14, 32:11, 20:13, 32:12) в пользу армейцев.

До абсолютного рекорда ЦСКА не хватило всего трёх очков. Рекорд принадлежит «Локомотиву-Кубань», который 9 октября 2014 года обыграл «Калев» с разницей в 63 очка – 114:51. На втором месте победа ЦСКА на «Пармой» со счётом 116:55. Всего же в 16-летней истории Единой лиги лишь шесть матчей закончились с разницей в 60 и более очков.

В следующем туре ЦСКА 28 ноября примет дома «Парму». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).