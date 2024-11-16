Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс: нам нужно повзрослеть. Тренеры дают нам советы, но мы им не следуем

Энтони Эдвардс: нам нужно повзрослеть. Тренеры дают нам советы, но мы им не следуем
Комментарии

Лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, что его команде следует изменить своё отношение к матчам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У нас есть ответы. Тренеры дают нам ответы. Мы просто не следуем их указаниям. Они дают нам ответы каждый вечер. Мы приходим сюда вечером, они говорят нам, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч. Однако почему-то мы не делаем этого. Нам нужно повзрослеть», — приводит слова Эдвардса портал The Sports Rush.

Напомним, в последнем матче, который состоялся сегодня, «Миннесота Тимбервулвз» разделила площадку с «Сакраменто Кингз». Матч завершился со счётом 130:126 в пользу «Тимбервулвз».

Материалы по теме
Всё, что мы узнали о Леброне, Тейтуме, Батлере, Эдвардсе и Сабонисе из сериала Starting 5
Всё, что мы узнали о Леброне, Тейтуме, Батлере, Эдвардсе и Сабонисе из сериала Starting 5
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android