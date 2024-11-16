Энтони Эдвардс: нам нужно повзрослеть. Тренеры дают нам советы, но мы им не следуем

Лидер и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, что его команде следует изменить своё отношение к матчам в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У нас есть ответы. Тренеры дают нам ответы. Мы просто не следуем их указаниям. Они дают нам ответы каждый вечер. Мы приходим сюда вечером, они говорят нам, что нам нужно сделать, чтобы выиграть матч. Однако почему-то мы не делаем этого. Нам нужно повзрослеть», — приводит слова Эдвардса портал The Sports Rush.

Напомним, в последнем матче, который состоялся сегодня, «Миннесота Тимбервулвз» разделила площадку с «Сакраменто Кингз». Матч завершился со счётом 130:126 в пользу «Тимбервулвз».