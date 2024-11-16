«Лейкерс» не совершат обменов до января — инсайдер

«Лос-Анджелес Лейкерс» не торопится совершать обмены, чтобы усилить команду. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Я считал, что они должны были действовать перед дедлайном 2024 года. Я считал, что они должны были действовать в прошлое межсезонье, поэтому я в лагере тех, кто считает, что нужно действовать раньше, чем позже. Но, основываясь на данных, которые исходят от источников в «Лейкерс», источников в организации, информации от третьих лиц, похоже, что эта ситуация затянется до января, если не до дедлайна обменов 6 февраля», — сказал Буха в своём подкасте.

Ранее сообщалось, что внутренний совет «Лос-Анджелес Лейкерс» хочет усилить состав команды литовским центровым клуба «Вашингтон Уизардс» Йонасом Валанчюнасом или центровым «Милуоки Бакс» Бруком Лопесом. Взамен они готовы отдать своего разыгрывающего Д'Анджело Расселла.