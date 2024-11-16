Игрок ЦСКА Аврамович — о матче с «Астаной»: не согласен, что это была самая лёгкая встреча

Атакующий защитник ЦСКА серб Алекса Аврамович высказался о матче своего клуба с казахстанской командой «Астана». Игра завершилась со счётом 110:50 в пользу армейцев.

— Согласен, что у ЦСКА был самый лёгкий матч в сезоне?

— Нет, лёгких матчей не бывает. Мы должны на 100% отдаваться каждой игре, если хотим победить. И встреча с «Астаной» в этом отношении исключением не была. Хорошо проявили себя ребята, которые не очень много играли в этом сезоне. Поздравляю их, хорошо сыграли, просто превосходно, — приводит слова Аврамовича портал «Матч ТВ».

Напомним, сербский игрок набрал в ходе игры 18 очков, сделал шесть подборов, а также отдал три передачи.