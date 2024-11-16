Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок ЦСКА Аврамович — о матче с «Астаной»: не согласен, что это была самая лёгкая встреча

Игрок ЦСКА Аврамович — о матче с «Астаной»: не согласен, что это была самая лёгкая встреча
Комментарии

Атакующий защитник ЦСКА серб Алекса Аврамович высказался о матче своего клуба с казахстанской командой «Астана». Игра завершилась со счётом 110:50 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
110 : 50
Астана
Астана
ЦСКА: Уэйр - 24, Аврамович - 18, Астапкович - 16, Абдулбасиров - 15, Карпенко - 10, М'Бай - 7, Тримбл - 5, Ганькевич - 4, Курбанов - 4, Антонов - 3, Михайловский - 2, Джекири - 2
Астана: Утоми - 17, Айткали - 11, Десятников - 8, Оразбеков - 8, Сарсенгалиев - 2, Смит - 2, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Исаенко

— Согласен, что у ЦСКА был самый лёгкий матч в сезоне?
— Нет, лёгких матчей не бывает. Мы должны на 100% отдаваться каждой игре, если хотим победить. И встреча с «Астаной» в этом отношении исключением не была. Хорошо проявили себя ребята, которые не очень много играли в этом сезоне. Поздравляю их, хорошо сыграли, просто превосходно, — приводит слова Аврамовича портал «Матч ТВ».

Напомним, сербский игрок набрал в ходе игры 18 очков, сделал шесть подборов, а также отдал три передачи.

Материалы по теме
ЦСКА снова сильнее УНИКСа. Казанцы упустили шанс на близость к лидерам
ЦСКА снова сильнее УНИКСа. Казанцы упустили шанс на близость к лидерам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android