Виктор Вембаньяма высказался о прогрессе «Сан-Антонио Спёрс» в этом сезоне

20-летний французский звёздный баскетболист, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», Виктор Вембаньяма объяснил, за счёт чего его команда добилась прогресса в сезоне-2024/2025.

«Вместе мы лучше контролируем ситуацию. Меньше взлётов и падений. Всё ещё не совсем стабильно, но мы стали лучше, чем в прошлом году. Мы должны продолжать идти в том же направлении», — приводит слова Вембаньямы журналист Тео Кинтар у себя в соцсетях.

В состоявшемся в ночь с 13 на 14 ноября мск матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 139:130. Вембаньяма стал самым результативным игроком матча, набрав 50 очков. Он стал самым молодым центровым в истории лиги с 50+ очками за матч.