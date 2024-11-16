Игрок ЦСКА Алекса Аврамович: с удовольствием бы угостил всех армейцев пончиками

Атакующий защитник московского ЦСКА серб Алекса Аврамович рассказал, что готов угостить всех товарищей по команде пончиками согласно клубной традиции.

— У ЦСКА есть традиция: игрок, забивший 100-е очко в матче, должен угостить команду пончиками.

— С удовольствием. Готов угостить пончиками, нет проблем. Я вообще люблю торты, пирожные, мороженое. Но во время сезона сладкое себе не позволяю. Только летом, в отпуске. Моя жена прекрасно делает десерт тирамису, он лучший в мире, просто безупречный, — приводит слова Аврамовича портал «Матч ТВ».

Напомним, сегодня ЦСКА сыграл с «Астаной». Матч завершился со счётом 110:50 в пользу армейцев.