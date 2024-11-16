Стефен Карри является автором уникального статистического показателя в НБА

36-летний американский звёздный баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и являющийся четырёхкратным чемпионом лиги, Стефен Карри имеет больше игр с 10 и более трёхочковыми попаданиями, чем у Клэя Томпсона, Дэмьена Лилларда, Джеймса Хардена, Джей Ар Смита и Зака Лавина месте взятых.

Игры с 10+ трёхочковых:

Стефен Карри: 25

Клэй Томпсон: 9

Дэмьен Лиллард: 6

Джеймс Харден: 3

Джей Ар Смит: 3

Зак Лавин: 3

Ранее стало известно, что Стефен Карри опережает своего ближайшего преследователя по количеству реализованных трёхочковых бросков более чем на 1000 попаданий. У Карри на счету 4400 трёхочковых попаданий за карьеру. У идущего на втором месте звёздного Джеймса Хардена из «Лос-Анджелес Клипперс» — 3391 попадание из-за дуги. Таким образом, разница между игроками составляет 1009 трёхочковых.