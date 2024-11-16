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Скип Бэйлесс представил топ-10 величайших игроков НБА в истории. Шакил — 2-й, Леброн — 9-й

Скип Бэйлесс представил топ-10 величайших игроков НБА в истории. Шакил — 2-й, Леброн — 9-й
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Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс представил собственный топ-10 величайших баскетболистов в истории.

«Я думаю, мы все должны согласиться с тем, что Майкл Джордан является первым [в списке величайших]. Моё мнение таково — Мэджик на втором месте, Шакил О'Нил на третьем, Карим Абдул-Джаббар на четвёртом, Тим Данкан на пятом, Билл Расселл на шестом, Коби Брайант на седьмом, Ларри Бёрд на восьмом, Леброн Джеймс на девятом, а Уилт Чемберлен на 10-м», — приводит слова Бэйлесса портал Fadeaway World.

Напомним, Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, двукратным олимпийским чемпионом и так далее.

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