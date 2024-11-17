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Скип Бэйлесс рассказал, чем отличается Леброн Джеймс от Майкла Джордана

Скип Бэйлесс рассказал, чем отличается Леброн Джеймс от Майкла Джордана
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Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс высказался о разнице между легендарными игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

«Ненавижу ли я Леброна? Не знаю его лично. Рад, что не знаю, поскольку в противном случае я бы сказал, что он очень хороший парень, очень милый парень, иногда слишком милый. У меня было много общения с Джорданом. Он не был хорошим парнем, он был плохим засранцем. ЭмДжей напугал до чёртиков всю лигу. Не думаю, что Леброн пугает всю остальную лигу, потому что они все действительно любят его. А он хочет, чтобы его любили слишком сильно», — приводит слова Бэйлесса портал Fadeaway World.

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