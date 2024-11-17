Трипл-дабла Адетокунбо не хватило «Милуоки» для победы в матче с «Шарлотт»

В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 115:114.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Ламело Болл, на счету которого 26 очков, девять подборов и шесть передач.

Наибольшей результативностью в составе «Милуоки» американский лёгкий форвард Торин Принс, набравший 23 очка, три подбора и пять передач. Его одноклубник греческий Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл: 22 очка, 15 подборов и 12 передач.

Следующий матч «Шарлотт» проведёт в гостях с непобедимой на данный момент в НБА командой «Кливленд Кавальерс» 18 ноября. «Милуоки» сыграют на домашнем паркете с «Хьюстон Рокетс» 19 ноября.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: