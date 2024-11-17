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Шарлотт Хорнетс — Милуоки Бакс, результат матча 17 ноября 2024, счёт 115:114, регулярный чемпионат НБА

Трипл-дабла Адетокунбо не хватило «Милуоки» для победы в матче с «Шарлотт»
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В ночь с 16 на 17 ноября мск на паркете арены «Спектрум-центр» в Шарлотте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между клубами «Шарлотт Хорнетс» и «Милуоки Бакс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 115:114.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Болл - 26, Бриджес - 19, Грин - 15, Миллер - 13, Диабате - 12, Манн - 11, Уильямс - 6, Мартин - 6, Карри - 4, Салон - 3, Смит, Мицич, Роден, Гибсон
Милуоки Бакс: Принс - 23, Адетокунбо - 22, Портис - 21, Джексон - 14, Трент-мл. - 10, Коннотон - 10, Райт - 7, Лопес - 5, Грин - 2, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Джонсон

В составе победителей самым результативным игроком стал американский разыгрывающий Ламело Болл, на счету которого 26 очков, девять подборов и шесть передач.

Наибольшей результативностью в составе «Милуоки» американский лёгкий форвард Торин Принс, набравший 23 очка, три подбора и пять передач. Его одноклубник греческий Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл: 22 очка, 15 подборов и 12 передач.

Следующий матч «Шарлотт» проведёт в гостях с непобедимой на данный момент в НБА командой «Кливленд Кавальерс» 18 ноября. «Милуоки» сыграют на домашнем паркете с «Хьюстон Рокетс» 19 ноября.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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