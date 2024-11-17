Команда Дёмина разгромила соперника с разницей в 24 очка в NCAA, Егор набрал 16 очков

Сегодня, 17 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA, в котором университет Айдахо, который располагается в городе Москоу (штат Айдахо), принимал университет Бригама Янга (BYU). Игра завершилась со счётом 95:71 в пользу гостей.

Российский разыгрывающий BYU Егор Дёмин отметился 16 набранными очками. Более того, на счету 18-летнего баскетболиста семь результативных передач, два подбора и три перехвата.

Университет Бригама Янга на старте сезона имеет в своём активе четыре победы — без поражений. Следующая игра команды Егора пройдёт 24 ноября (12:00 мск), BYU предстоит встретиться с университетом Миссиссиппи, который располагается в городе Итта-Бена (штат Миссиссиппи).

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Университет Дёмина показал забавное видео с участием россиянина: