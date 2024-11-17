21 очко Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерсу» одержать пятую победу кряду в НБА

В ночь с 16 на 17 ноября мск на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:99.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 31 очка, 14 подборов и одной передачи, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 21 очко, семь подборов и пять передач. 27 очков набрал их партнёр по команде американский тяжёлый форвард Далтон Кнехт.

В составе гостей самыми результативными игроками стал американский тяжёлый форвард Брэндон Ингрэм, у которого 32 очка, два подбора и восемь передач.

«Лейкерс» следующий матч проведут на своём паркете с командой «Юта Джаз» 20 ноября. «Нью-Орлеан» встретится в гостях с «Даллас Маверикс» также 20 ноября.

Леброн Джеймс встретился с чемпионами МЛБ «Доджерс»: