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Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 17 ноября 2024, счёт 99:104, регулярный чемпионат НБА

21 очко Леброна и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерсу» одержать пятую победу кряду в НБА
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В ночь с 16 на 17 ноября мск на стадионе «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 104:99.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Ноуэлл - 16, Бостон - 12, Робинсон-Эрл - 10, Мисси - 8, Джемисон - 8, Грин - 7, Кэйн - 6, Тайс, Ривз
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Кнехт - 27, Джеймс - 21, Ривз - 10, Расселл - 7, Колоко - 6, Кристи - 2, Винсент, Джеймс, Льюис, Траоре

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский центровой Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 31 очка, 14 подборов и одной передачи, а также американский лёгкий форвард Леброн Джеймс, набравший 21 очко, семь подборов и пять передач. 27 очков набрал их партнёр по команде американский тяжёлый форвард Далтон Кнехт.

В составе гостей самыми результативными игроками стал американский тяжёлый форвард Брэндон Ингрэм, у которого 32 очка, два подбора и восемь передач.

«Лейкерс» следующий матч проведут на своём паркете с командой «Юта Джаз» 20 ноября. «Нью-Орлеан» встретится в гостях с «Даллас Маверикс» также 20 ноября.

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