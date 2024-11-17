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Бостон — Торонто 126:123 ОТ, Даллас — Сан-Антонио 110:93, результаты матчей 17 ноября 2024, регулярный чемпионат НБА

«Бостон» победил «Торонто», «Сан-Антонио» без Вембаньямы проиграл «Далласу» с Дончичем
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В ночь с 16 на 17 ноября мск на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 126:123 ОТ.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 24, Уайт - 18, Хорфорд - 18, Хозер - 14, Кета - 12, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Тиллман, Спрингер
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 35, Барретт - 25, Буше - 15, Агбаджи - 13, Митчелл - 10, Дик - 9, Шид - 6, Фернанду - 4, Могбо - 3, Баттл - 3, Темпл

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, у которого 27 очков. Дабл-дабл на счету лёгкого форварда Джейсона Тейтума: 24 очка, 11 подборов. У гостей дабл-дабл оформил австрийский центровой Якоб Пёлтль: 35 очков и 12 подборов. Трипл-даблом отметился канадский защитник Ар Джей Барретт, на счету которого 25 очков, 10 подборов и 15 передач.

Кроме того, на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) «Даллас Маверикс» уверенно победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 110:93.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Ирвинг - 22, Гэффорд - 22, Дончич - 16, Харди - 12, Томпсон - 9, Лайвли - 7, Маршалл - 6, Гримс - 5, Проспер - 5, Уильямс - 2, Клебер - 2, Моррис - 2, Пауэлл, Вашингтон, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 20, Мамукелашвили - 14, Шампани - 13, Касл - 12, Пол - 11, Джонсон - 8, Уэсли - 6, Барнс - 4, Джонс - 3, Брэнэм - 2, Сиссоко, Бэсси

Лучшими игроками по набранным очкам в этой встрече стали американский разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг и центровой Дэниел Гэффорд, у которых по 22 очка. Их партнёр по команде словенский защитник Лука Дончич отметился 16 очками. У «Сан-Антонио» больше всего очков набрал американский тяжёлый форвард Зак Коллинс — 20 очков. Французский центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма не принимал участия в матче.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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