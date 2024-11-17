«Бостон» победил «Торонто», «Сан-Антонио» без Вембаньямы проиграл «Далласу» с Дончичем

В ночь с 16 на 17 ноября мск на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 126:123 ОТ.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Джейлен Браун, у которого 27 очков. Дабл-дабл на счету лёгкого форварда Джейсона Тейтума: 24 очка, 11 подборов. У гостей дабл-дабл оформил австрийский центровой Якоб Пёлтль: 35 очков и 12 подборов. Трипл-даблом отметился канадский защитник Ар Джей Барретт, на счету которого 25 очков, 10 подборов и 15 передач.

Кроме того, на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США) «Даллас Маверикс» уверенно победил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 110:93.

Лучшими игроками по набранным очкам в этой встрече стали американский разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг и центровой Дэниел Гэффорд, у которых по 22 очка. Их партнёр по команде словенский защитник Лука Дончич отметился 16 очками. У «Сан-Антонио» больше всего очков набрал американский тяжёлый форвард Зак Коллинс — 20 очков. Французский центровой «Спёрс» Виктор Вембаньяма не принимал участия в матче.

Лука Дончич и Никола Йокич перед матчем НБА: