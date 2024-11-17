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Результаты игрового дня НБА 17 ноября: Леброн Джеймс прервал прервал серию матчей с трипл-даблами, Якоб Пёлтль набрал 35 очков

Результаты игрового дня НБА 17 ноября: Леброн прервал серию матчей с трипл-даблами
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В ночь с 16 на 17 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 17 ноября

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:93.
«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 126: 123 ОТ.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:104.
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 115:114.
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — матч продолжается.

Самым результативным игроком дня стал австрийский центровой «Торонто Рэпторс» Якоб Пёлтль: 35 очков и 12 подборов. Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прервал серию из четырёх матчей, в которых он оформлял трипл-даблы. У 39-летнего баскетболиста 21 очко, семь подборов и пять передач в игре с «Пеликанс».

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Ирвинг - 22, Гэффорд - 22, Дончич - 16, Харди - 12, Томпсон - 9, Лайвли - 7, Маршалл - 6, Гримс - 5, Проспер - 5, Уильямс - 2, Клебер - 2, Моррис - 2, Пауэлл, Вашингтон, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 20, Мамукелашвили - 14, Шампани - 13, Касл - 12, Пол - 11, Джонсон - 8, Уэсли - 6, Барнс - 4, Джонс - 3, Брэнэм - 2, Сиссоко, Бэсси
НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 24, Уайт - 18, Хорфорд - 18, Хозер - 14, Кета - 12, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Тиллман, Спрингер
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 35, Барретт - 25, Буше - 15, Агбаджи - 13, Митчелл - 10, Дик - 9, Шид - 6, Фернанду - 4, Могбо - 3, Баттл - 3, Темпл
НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Ноуэлл - 16, Бостон - 12, Робинсон-Эрл - 10, Мисси - 8, Джемисон - 8, Грин - 7, Кэйн - 6, Тайс, Ривз
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Кнехт - 27, Джеймс - 21, Ривз - 10, Расселл - 7, Колоко - 6, Кристи - 2, Винсент, Джеймс, Льюис, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
115 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Болл - 26, Бриджес - 19, Грин - 15, Миллер - 13, Диабате - 12, Манн - 11, Уильямс - 6, Мартин - 6, Карри - 4, Салон - 3, Смит, Мицич, Роден, Гибсон
Милуоки Бакс: Принс - 23, Адетокунбо - 22, Портис - 21, Джексон - 14, Трент-мл. - 10, Коннотон - 10, Райт - 7, Лопес - 5, Грин - 2, Боучэмп, Ливингстон, Роббинс, Умуде, Смит, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
4-я четверть
119 : 116
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Маклафлин, Фокс, Макдермотт, Хаертер, Мюррэй, Джонс, Джонс, Джонс, Эллис, Лень, Лайлз, Робинсон
Юта Джаз: Кларксон, Секстон, Джордж, Уильямс, Миллз, Кольер, Юбэнкс, Михайлюк, Коллинс, Филиповски, Маркканен, Сенсабо, Джузэнг
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