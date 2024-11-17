Результаты игрового дня НБА 17 ноября: Леброн прервал серию матчей с трипл-даблами

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 ноября

«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:93.

«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 126: 123 ОТ.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:104.

«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 115:114.

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — матч продолжается.

Самым результативным игроком дня стал австрийский центровой «Торонто Рэпторс» Якоб Пёлтль: 35 очков и 12 подборов. Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прервал серию из четырёх матчей, в которых он оформлял трипл-даблы. У 39-летнего баскетболиста 21 очко, семь подборов и пять передач в игре с «Пеликанс».

Крупнейший разгром в истории НБА: