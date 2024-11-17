Результаты игрового дня НБА 17 ноября: Леброн прервал серию матчей с трипл-даблами

В ночь с 16 на 17 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 17 ноября
«Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 110:93.
«Бостон Селтикс» — «Торонто Рэпторс» — 126: 123 ОТ.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:104.
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 115:114.
«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз» — матч продолжается.
Самым результативным игроком дня стал австрийский центровой «Торонто Рэпторс» Якоб Пёлтль: 35 очков и 12 подборов. Лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прервал серию из четырёх матчей, в которых он оформлял трипл-даблы. У 39-летнего баскетболиста 21 очко, семь подборов и пять передач в игре с «Пеликанс».
Крупнейший разгром в истории НБА:
- 17 ноября 2024
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07:32
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07:15
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06:53
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01:48
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00:39
- 16 ноября 2024
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22:02
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16:42
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