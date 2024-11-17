Леброн Джеймс поставил новый рекорд НБА благодаря попаданиям в решающих моментах

39-летний звёздный игрок НБА и четырёхкратный чемпион лиги, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс стал первым баскетболистом североамериканского первенства, реализовавшим 200 трёхочковых бросков в клатче.

Клатч — ситуация в концовке матча в последние пять минут, когда разница в счёте составляет не более пяти очков.

В последнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» Леброн набрал 21 очко (два из семи трёхочковых попадания), сделал семь подборов и пять передач. «Озёрники» победили «Пеликанс» со счётом 104:99.

«Лос-Анджелес Лейкерс» после 13 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 занимает третье место в Западной конференции.