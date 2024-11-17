Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс поставил новый рекорд НБА благодаря попаданиям в решающих моментах

Леброн Джеймс поставил новый рекорд НБА благодаря попаданиям в решающих моментах
Комментарии

39-летний звёздный игрок НБА и четырёхкратный чемпион лиги, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс стал первым баскетболистом североамериканского первенства, реализовавшим 200 трёхочковых бросков в клатче.

Клатч — ситуация в концовке матча в последние пять минут, когда разница в счёте составляет не более пяти очков.

В последнем матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» Леброн набрал 21 очко (два из семи трёхочковых попадания), сделал семь подборов и пять передач. «Озёрники» победили «Пеликанс» со счётом 104:99.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Ноуэлл - 16, Бостон - 12, Робинсон-Эрл - 10, Мисси - 8, Джемисон - 8, Грин - 7, Кэйн - 6, Тайс, Ривз
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Кнехт - 27, Джеймс - 21, Ривз - 10, Расселл - 7, Колоко - 6, Кристи - 2, Винсент, Джеймс, Льюис, Траоре

«Лос-Анджелес Лейкерс» после 13 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 занимает третье место в Западной конференции.

Сейчас читают:
Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?
Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android