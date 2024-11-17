Егор Дёмин — об играх в NCAA: поднимаешь глаза и видишь, как все сходят от тебя с ума

Российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Дёмин поделился эмоциями от игры с командой университета Айдахо в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA. Матч завершился победой команды университета Бригама Янга со счётом 95:71.
«Это потрясающе. Просто чувствуешь, как летит мяч, слышишь, как за твоей спиной аплодирует толпа, а потом поднимаешь глаза и видишь, как все сходят от тебя с ума. Это совсем другое ощущение», — сказал Дёмин в интервью пресс-службе команды после игры.
Дёмин в ходе матча набрал 16 очков, сделал два подбора, отдал семь передач и совершил три перехвата.