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Егор Дёмин — об играх в NCAA: поднимаешь глаза и видишь, как все сходят от тебя с ума

Егор Дёмин — об играх в NCAA: поднимаешь глаза и видишь, как все сходят от тебя с ума
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Российский разыгрывающий университета Бригама Янга Егор Дёмин поделился эмоциями от игры с командой университета Айдахо в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола NCAA. Матч завершился победой команды университета Бригама Янга со счётом 95:71.

«Это потрясающе. Просто чувствуешь, как летит мяч, слышишь, как за твоей спиной аплодирует толпа, а потом поднимаешь глаза и видишь, как все сходят от тебя с ума. Это совсем другое ощущение», — сказал Дёмин в интервью пресс-службе команды после игры.

Дёмин в ходе матча набрал 16 очков, сделал два подбора, отдал семь передач и совершил три перехвата.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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