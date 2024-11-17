Единая лига: расписание матчей 17 ноября
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Сегодня, 17 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 17 ноября:
14:00 мск — УНИКС — «Енисей»;
15:00 мск — «Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород»;
15:30 мск — «Парма» — «Зенит»;
16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Автодор»;
17:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 13 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед — три поражения).
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