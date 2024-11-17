Единая лига: расписание матчей 17 ноября

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Сегодня, 17 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 17 ноября:

14:00 мск — УНИКС — «Енисей»;

15:00 мск — «Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород»;

15:30 мск — «Парма» — «Зенит»;

16:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Автодор»;

17:00 мск — «Самара» — МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 15:30 МСК Парма Пермь Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 16:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Самара Самарская область Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером в турнирной таблице в данный момент является московский ЦСКА, на счету которого 13 побед при одном поражении. Второе место занимает «Зенит» из Санкт-Петербурга (12 побед — два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (11 побед — три поражения).