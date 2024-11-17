Джейсон Тейтум исполнил победный трёхочковый бросок под сирену в матче с «Торонто»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:123 в овертайме.

Примечательно, что Тейтум на последних секундах овертайма стал автором победного трёхочкового попадания под сирену. Отметим, что в концовке основного времени Джейсон в аналогичной ситуации промахнулся.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 24 очка (7 из 19 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), сделав 11 подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+1».