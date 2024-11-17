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Джейсон Тейтум исполнил победный трёхочковый бросок под сирену в матче с «Торонто»

Джейсон Тейтум исполнил победный трёхочковый бросок под сирену в матче с «Торонто»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:123 в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 24, Уайт - 18, Хорфорд - 18, Хозер - 14, Кета - 12, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Холидэй, Порзингис, Тиллман, Спрингер
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 35, Барретт - 25, Буше - 15, Агбаджи - 13, Митчелл - 10, Дик - 9, Шид - 6, Фернанду - 4, Могбо - 3, Баттл - 3, Куикли, Темпл

Примечательно, что Тейтум на последних секундах овертайма стал автором победного трёхочкового попадания под сирену. Отметим, что в концовке основного времени Джейсон в аналогичной ситуации промахнулся.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 24 очка (7 из 19 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), сделав 11 подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+1».

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