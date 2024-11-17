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Леброн Джеймс — о своём сыне Бронни в НБА: он станет особенным

Леброн Джеймс — о своём сыне Бронни в НБА: он станет особенным
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Звездный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о перспективах новичка «озёрников» и своего сына Бронни Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бронни работает в нужном режиме. Он будет особенным. Бронни будет особенным. Всегда приятно видеть, как молодые таланты приходят в нашу лигу и сразу же оказывают влияние в своих командах», — приводит слова Леброна издание Sportskeeda.

Бронни был выбран командой «Лос-Анджелес Лейкерс» на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером во втором раунде. Ранее стало известно, что для повышения мастерства он будет также выступать в G-лиге.

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