Леброн Джеймс — о своём сыне Бронни в НБА: он станет особенным

Звездный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о перспективах новичка «озёрников» и своего сына Бронни Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Бронни работает в нужном режиме. Он будет особенным. Бронни будет особенным. Всегда приятно видеть, как молодые таланты приходят в нашу лигу и сразу же оказывают влияние в своих командах», — приводит слова Леброна издание Sportskeeda.

Бронни был выбран командой «Лос-Анджелес Лейкерс» на минувшем драфте НБА под общим 55-м номером во втором раунде. Ранее стало известно, что для повышения мастерства он будет также выступать в G-лиге.