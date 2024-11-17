Леброн эмоционально отпраздновал трёхочковое попадание в концовке матча с «Нью-Орлеаном»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 104:99.

За 36 секунд до конца основного времени при счёте 98:97 Джеймс реализовал трёхочковый бросок, увеличив таким образом преимущество своей команды. После попадания Леброн отпраздновал успех в фирменном стиле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (8 из 19 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), сделав семь подборов и пять результативных передач Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+1».