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Леброн эмоционально отпраздновал трёхочковое попадание в концовке матча с «Нью-Орлеаном»

Леброн эмоционально отпраздновал трёхочковое попадание в концовке матча с «Нью-Орлеаном»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 104:99.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Ноуэлл - 16, Бостон - 12, Робинсон-Эрл - 10, Мисси - 8, Джемисон - 8, Грин - 7, Кэйн - 6, Тайс, Ривз
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Кнехт - 27, Джеймс - 21, Ривз - 10, Расселл - 7, Колоко - 6, Кристи - 2, Винсент, Джеймс, Льюис, Траоре

За 36 секунд до конца основного времени при счёте 98:97 Джеймс реализовал трёхочковый бросок, увеличив таким образом преимущество своей команды. После попадания Леброн отпраздновал успех в фирменном стиле.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 21 очко (8 из 19 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые), сделав семь подборов и пять результативных передач Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+1».

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