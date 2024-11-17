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Комментатор «Торонто» закричал «нет» после победного трёхочкового Джейсона Тейтума

Комментатор «Торонто» закричал «нет» после победного трёхочкового Джейсона Тейтума
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Сегодня, 17 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Игра завершилась со счётом 126:123 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 24, Уайт - 18, Хорфорд - 18, Хозер - 14, Кета - 12, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Холидэй, Порзингис, Тиллман, Спрингер
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 35, Барретт - 25, Буше - 15, Агбаджи - 13, Митчелл - 10, Дик - 9, Шид - 6, Фернанду - 4, Могбо - 3, Баттл - 3, Куикли, Темпл

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум стал автором победного трёхочкового попадания. После чего комментатор «Торонто» эмоционально отреагировал на действия соперника, дважды прокричав протяжное «нет».

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тейтум, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 24 очка (7 из 19 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), сделав 11 подборов и девять результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+1».

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