Звезда «Сакраменто» набрал более 100 очков за 24 часа

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», ДеАарон Фокс за 24 часа набрал 109 очков в североамериканской лиге.

В ночь на 16 ноября в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Фокс набрал 60 очков, сделал семь передач, три подбора и три перехвата, проведя на паркете 44 минуты. «Короли» уступили «волкам» в овертайме со счётом 126:130 (ОТ). Фокс установил свой личный рекорд по очкам за матч.

В ночь на 17 ноября ДеАарон Фокс в победном матче с «Ютой Джаз» набрал 49 очков, сделал три подбора и девять передач.

Фокс был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим пятым номером командой «Сакраменто Кингз». В 2023-м ДеАарон был назван первым обладателем награды лучшему игроку сезона НБА в клатче, опередив Джимми Батлера и Демара Дерозана.