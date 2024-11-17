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Звезда «Сакраменто» набрал более 100 очков за 24 часа

Звезда «Сакраменто» набрал более 100 очков за 24 часа
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз», ДеАарон Фокс за 24 часа набрал 109 очков в североамериканской лиге.

В ночь на 16 ноября в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» Фокс набрал 60 очков, сделал семь передач, три подбора и три перехвата, проведя на паркете 44 минуты. «Короли» уступили «волкам» в овертайме со счётом 126:130 (ОТ). Фокс установил свой личный рекорд по очкам за матч.

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 130
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 60, Сабонис - 23, Мюррэй - 14, Макдермотт - 8, Лайлз - 7, Маклафлин - 5, Хаертер - 4, Эллис - 3, Лень - 2, Джонс, Джонс, Джонс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 26, Рид - 16, Макдэниелс - 14, Конли - 14, Гобер - 11, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза

В ночь на 17 ноября ДеАарон Фокс в победном матче с «Ютой Джаз» набрал 49 очков, сделал три подбора и девять передач.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Фокс - 49, Хаертер - 18, Лайлз - 17, Лень - 8, Маклафлин - 6, Макдермотт - 6, Джонс - 6, Робинсон - 6, Мюррэй - 5, Джонс, Джонс, Эллис
Юта Джаз: Маркканен - 25, Джордж - 19, Секстон - 18, Кларксон - 17, Коллинс - 16, Кольер - 9, Филиповски - 9, Юбэнкс - 4, Уильямс, Миллз, Михайлюк, Сенсабо, Джузэнг

Фокс был выбран на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим пятым номером командой «Сакраменто Кингз». В 2023-м ДеАарон был назван первым обладателем награды лучшему игроку сезона НБА в клатче, опередив Джимми Батлера и Демара Дерозана.

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