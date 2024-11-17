«Знаю, на что способен». Тейтум оценил свой победный трёхочковый в матче с «Торонто»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отреагировал на своё победное трёхочковое попадание под сирену в концовке овертайма матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (126:123 ОТ).

«У меня в жизни много проблем, но уверенность никогда не была одной из них. Я очень усердно работаю над своим мастерством и провёл слишком много времени на площадке, чтобы сомневаться в следующем броске, будь то промах в кольцо или мимо.

Я знаю, на что способен, и всегда верю, что следующий бросок будет успешным», — сказал Тейтум в послематчевом интервью.