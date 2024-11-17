«Знаю, на что способен». Тейтум оценил свой победный трёхочковый в матче с «Торонто»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отреагировал на своё победное трёхочковое попадание под сирену в концовке овертайма матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс» (126:123 ОТ).
НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 123
ОТ
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 24, Уайт - 18, Хорфорд - 18, Хозер - 14, Кета - 12, Притчард - 6, Корнет - 4, Уолш - 3, Холидэй, Порзингис, Тиллман, Спрингер
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 35, Барретт - 25, Буше - 15, Агбаджи - 13, Митчелл - 10, Дик - 9, Шид - 6, Фернанду - 4, Могбо - 3, Баттл - 3, Куикли, Темпл
«У меня в жизни много проблем, но уверенность никогда не была одной из них. Я очень усердно работаю над своим мастерством и провёл слишком много времени на площадке, чтобы сомневаться в следующем броске, будь то промах в кольцо или мимо.
Я знаю, на что способен, и всегда верю, что следующий бросок будет успешным», — сказал Тейтум в послематчевом интервью.
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