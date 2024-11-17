Как вы оцените выступление Егора Дёмина после четырёх матчей в NCAA?

Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, провёл ещё один матч в студенческой американской лиге NCAA.

На этот раз команда под руководством Кевина Янга встретилась с университетом Айдахо. Игра завершилась со счётом 95:71 в пользу команды Егора, который набрал в матче 16 очков, сделал семь передач, два подбора и три перехвата.

Университет Бригама Янга на старте сезона имеет в своём активе четыре победы — без поражений. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцените выступление Егора Дёмина после четырёх матчей в NCAA?»

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.