Университет Бригама Янга (BYU), за который выступает российский баскетболист Егор Дёмин, провёл ещё один матч в студенческой американской лиге NCAA.
На этот раз команда под руководством Кевина Янга встретилась с университетом Айдахо. Игра завершилась со счётом 95:71 в пользу команды Егора, который набрал в матче 16 очков, сделал семь передач, два подбора и три перехвата.
Университет Бригама Янга на старте сезона имеет в своём активе четыре победы — без поражений. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцените выступление Егора Дёмина после четырёх матчей в NCAA?»
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.