Док Риверс раскритиковал судей по итогам концовки матча «Шарлотт» — «Милуоки»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс прокомментировал проигранный матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (114:115), который завершился в ночь на 17 ноября.

«Последним аккордом стало ошибочное решение судьи. Это уже второй матч подряд, когда на последней минуте было принято неверное решение. Ламело Болл упал, просто упал. Никто рядом не был, он сам поскользнулся, и мы перехватили мяч — игра закончена.

Два матча подряд мы сталкиваемся с неправильным решением в нашу пользу. Нам повезло в Детройте, когда парень не забил два штрафных. А сегодня Ламело Болл их забросил. И нарушения там точно не было.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Если посмотреть видео, выясняется, что судью, который назначил фол, закрывал один из наших игроков. В конце игры нельзя принимать решения наугад. Обе команды старались изо всех сил, нельзя просто догадываться», — заявил Риверс во время пресс-конференции.