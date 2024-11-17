Лука Дончич неверно оценил ситуацию, пытаясь сделать пас неиграющему игроку во время матча

Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 110:93.

В начале третьей четверти словенский баскетболист оказался в нелепой ситуации, пытаясь отдать передачу партнёру по команде Пи Джею Вашингтону, когда тот только готовился появиться на площадке.

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Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), сделал шесть передач и столько же подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+15».