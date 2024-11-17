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Лука Дончич неверно оценил ситуацию, пытаясь сделать пас неиграющему игроку во время матча

Лука Дончич неверно оценил ситуацию, пытаясь сделать пас неиграющему игроку во время матча
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Разыгрывающий и лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором его команда одержала победу со счётом 110:93.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 93
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Ирвинг - 22, Гэффорд - 22, Дончич - 16, Харди - 12, Томпсон - 9, Лайвли - 7, Маршалл - 6, Гримс - 5, Проспер - 5, Уильямс - 2, Клебер - 2, Моррис - 2, Пауэлл, Вашингтон, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 20, Мамукелашвили - 14, Шампани - 13, Касл - 12, Пол - 11, Джонсон - 8, Уэсли - 6, Барнс - 4, Джонс - 3, Брэнэм - 2, Сиссоко, Бэсси

В начале третьей четверти словенский баскетболист оказался в нелепой ситуации, пытаясь отдать передачу партнёру по команде Пи Джею Вашингтону, когда тот только готовился появиться на площадке.

ВИДЕО

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 28 минут, набрав суммарно 16 очков (6 из 16 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые), сделал шесть передач и столько же подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+15».

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