Андрей Кириленко: меня огорчало, что в Санкт-Петербурге не было турниров по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился своими переживаниями насчёт отсутствия крупных баскетбольных турниров в Санкт-Петербурге.

«Я очень рад, что в Петербурге впервые за несколько лет прошёл крупный турнир по баскетболу 3×3. Долгое время в городе не было крупных соревнований, несмотря на наличие сильных баскетбольных школ и профессиональных клубов. «Зенит», как и раньше «Спартак», представляет Петербург на высоком уровне.

Но мне не хватало турниров! Это меня действительно огорчало. Наконец-то они вернулись, и я счастлив. Баскетбол 3×3 развивается стремительно, в Петербурге несколько сильных команд, есть чемпионы России и лидеры в разных категориях. Помню, как два года назад мы побывали на строительстве Академии баскетбола Кондрашина на Загребском бульваре.

Это мой родной район — Купчино! Я тренировал здесь, в школьном зале, не знаю, существует ли он до сих пор, но память осталась. После уроков мы с тренером ходили туда. А теперь на этом месте — целая академия», — приводит слова Кириленко «РБ Спорт».