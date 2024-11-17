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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис разыграли шикарную атаку, которая завершилась аллей-уп данком

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис разыграли шикарную атаку, которая завершилась аллей-уп данком
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Сегодня, 17 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 104:99 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
99 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Ноуэлл - 16, Бостон - 12, Робинсон-Эрл - 10, Мисси - 8, Джемисон - 8, Грин - 7, Кэйн - 6, Тайс, Ривз, Альварадо, Мёрфи
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Кнехт - 27, Джеймс - 21, Ривз - 10, Расселл - 7, Колоко - 6, Кристи - 2, Реддиш, Винсент, Джеймс, Льюис, Траоре

В начале третьей четверти звёздные игроки «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс разыграли шикарную атаку, по итогам которой Джеймс организовал аллей-уп на Дэвиса. В итоге «озёрники» сократили отставание до шести очков.

ВИДЕО

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис. На его счету 31 очко, 14 подборов и два перехвата. Новичок Далтон Кнехт добавил 27 очков, а Леброн Джеймс — 21.

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