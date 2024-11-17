Леброн Джеймс и Энтони Дэвис разыграли шикарную атаку, которая завершилась аллей-уп данком

Сегодня, 17 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 104:99 в пользу гостевой команды.

В начале третьей четверти звёздные игроки «Лейкерс» Энтони Дэвис и Леброн Джеймс разыграли шикарную атаку, по итогам которой Джеймс организовал аллей-уп на Дэвиса. В итоге «озёрники» сократили отставание до шести очков.

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Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис. На его счету 31 очко, 14 подборов и два перехвата. Новичок Далтон Кнехт добавил 27 очков, а Леброн Джеймс — 21.