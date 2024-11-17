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Видео: лучшие моменты с участием Егора Дёмина в его четвёртом матче в NCAA

Видео: лучшие моменты с участием Егора Дёмина в его четвёртом матче в NCAA
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Сегодня, 17 ноября, прошёл очередной матч в рамках регулярного чемпионата студенческого баскетбола в США NCAA, в котором университет Бригама Янга (BYU) принимал университет Айдахо. Игра завершилась со счётом 95:71 в пользу домашней команды.

Российский защитник BYU Егор Дёмин набрал суммарно 16 очков (5 из 8 с игры, где 3 из 4 — трёхочковые), сделал семь передач и три блок-шота. «Чемпионат» предлагает посмотреть на лучшие моменты с участием нашего баскетболиста.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Университет Бригама Янга на старте сезона имеет в своём активе четыре победы — без поражений. Следующая игра команды Егора пройдёт 24 ноября, BYU предстоит встретиться с университетом Миссисипи, который располагается в городе Итта-Бена (штат Миссисипи).

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